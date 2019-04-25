Онлайн-регистрация на Московский полумарафон завершается 25 апреля

25 апреля закрывается онлайн-регистрация на Московский полумарафон. Пробегите 5, 10, или 21,1 километра по центральным улицам столицы!
Маршрут забега пройдет мимо главных достопримечательностей столицы, в один круг по живописным набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Участникам откроются виды на Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль. Как и в прошлом году Московский полумарафон снова станет частью проекта "Забег.рф", в рамках которого тысячи людей в разных городах России выйдут на старт в одно и то же время.
Успейте зарегистрироваться на главный старт весны и самый массовый забег России!
Онлайн-регистрация доступна до 25 апреля на сайте.