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Москва 24

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Город

25 апреля, 12:38

Онлайн-регистрация на Московский полумарафон завершается 25 апреля

город спорт

25 апреля закрывается онлайн-регистрация на Московский полумарафон. Пробегите 5, 10, или 21,1 километра по центральным улицам столицы!

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Маршрут забега пройдет мимо главных достопримечательностей столицы, в один круг по живописным набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Участникам откроются виды на Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль. Как и в прошлом году Московский полумарафон снова станет частью проекта "Забег.рф", в рамках которого тысячи людей в разных городах России выйдут на старт в одно и то же время.

Московский полумарафон – один из забегов, организованный командой "Бегового сообщества". Это новый бренд, объединяющий все проекты команды Московского Марафона. За прошедшие пять лет организаторы аккумулировали вокруг себя людей разного пола, возраста, достатка и жизненного опыта, которые выходят на старт и вместе переживают исключительные эмоции. Цель "Бегового сообщества" – реализация беговых проектов мирового уровня в России.


Успейте зарегистрироваться на главный старт весны и самый массовый забег России!

Онлайн-регистрация доступна до 25 апреля на сайте.

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