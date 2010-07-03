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01:51

Ремонтные работы на Кутузовском проспекте завершатся до 25 июня

транспорт дороги перекрытия

01:51

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ремонт дорожного покрытия на Кутузовском проспекте завершится до 25 июня, передает Агентство "Москва".

Как уточнил заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Зверев, в настоящий момент идет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонтируется участок от Новоарбатского моста до Можайского путепровода. Общий объем работ составит порядка 110 тысяч квадратных метров. Работы ведутся с частичным перекрытием движения.

Зверев добавил, что в этом году также отремонтируют дорожное покрытие на Ленинском проспекте на участке от площади Гагарина до Калужской площади. Общий объем работ составит порядка 120 тысяч квадратных метров. Работы завершатся до начала июля.

Сообщается, что всего в 2019 году ГБУ "Автомобильные дороги" планирует отремонтировать асфальтобетонное покрытие на 889 объектах Москвы, включая участки МКАД. Общая площадь работ составит порядка 20 миллионов квадратных метров.

Ранее сообщалось, что будут перекрыты участки улиц Пресненский Вал, Красная Пресня, Заморенова, а также в Столярном и Большом Трехгорном переулках.

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транспорт дороги перекрытия

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