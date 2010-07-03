Движение перекроют в Большом Козихинском переулке до 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение транспорта перекроют в Большом Козихинском переулке с 20 по 26 мая в связи с работами по благоустройству. Там будут прокладывать кабельную канализацию, вести работы по устройству кабельных колодцев, а также работы по горизонтально направленному бурению, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что по переулку нельзя будет проехать с 23:00 20 мая до 23:00 26 мая.
Водители смогут объехать переулок по Большой Бронной, Малой Бронной и по улице Спиридоновка, а также Трехпрудному переулку, Большому Палашевскому переулку и Спиридоньевскому переулку.
Ранее сообщалось, что перекрыты участки улиц Пресненский Вал, Красная Пресня, Заморенова, а также в Столярном и Большом Трехгорном переулках.
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