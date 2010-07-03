Движение на трех улицах в Троицке перекроют 25 мая

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В ТиНАО движение транспорта перекроют 25 мая на нескольких улицах из-за проведения праздничных мероприятий по случаю дня образования городского округа Троицк. Об этом говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы в Twitter.

"Перекрытие движения в связи с празднованием дня образования городского округа Троицк на Сиреневом бульваре в районе дома 1 действует с 25 мая с 0:01 до окончания мероприятия. Также движение перекроют на улице Пушковых от улицы Школьная до улицы Центральная (25 мая с 9:00 до 10:30) и улицы Центральная от улицы Пушковых до дома 5 по улице Центральная (25 мая с 9:00 до 10:30)", – говорится в сообщении.

Также ограничения будут действовать на участках улицы Центральная – от дома 5 до дома 30 (25 мая с 10:30 до 12:15) и улицы Центральная – от дома 26 на улице Физическая (25 мая с 22:25 до 22:35).

Ранее сообщалось, что с 20 по 26 мая движение транспорта перекроют в Большом Козихинском переулке в связи с работами по благоустройству. Там будут прокладывать кабельную канализацию, вести работы по устройству кабельных колодцев, а также работы по горизонтально направленному бурению, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Во второй половине дня 26 мая перекроют движение в районе "ВЭБ Арены". Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и "Крыльями Советов".