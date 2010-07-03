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17:39

Участок Филевской линии закроют в выходные

транспорт метро перекрытия

17:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В выходные, 25 и 26 мая, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом сообщается на сайте Московского транспорта.

В субботу и воскресенье для пассажиров будут недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом "Киевская" будет открыта для проезда по Кольцевой линии, пересадки на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии до станций "Александровский сад" или "Международная". "Кунцевская" будет работать для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.

Уточняются, что движение поездов на участке временно приостановят для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ. В рамках реконструкции Филевской линии отремонтируют платформы и вестибюли станций, обновят путевую инфраструктуру и инженерные сети. "Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно", – пояснили специалисты Московского транспорта.

В период закрытия наземного участка Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской" для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы "КМ". По данным Московского транспорта, автобусы маршрута "КМ1" будут следовать с остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные автобусами можно будет воспользоваться с 05:00 до 02:00.

В обычном режиме участок Филевской линии возобновит работу в понедельник, 27 мая, в 05:30.

транспорт метро перекрытия

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