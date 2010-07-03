В 3-м Автозаводском проезде ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в 3-м Автозаводском проезде ограничат с 26 мая по 20 июня. Здесь будут проводить инженерные работы, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

"Ограничение движения в связи с продлением сроков инженерных работ в 3-м Автозаводском проезде будут действовать на указанной улице в районе вл. 13 на одной полосе с обустройством временных уширений", – сообщил центр.

Ограничение будет действовать в эти даты круглосуточно.

Ранее стало известно, что в районе Волоколамского шоссе ограничено движение по 27 августа в связи с проведением инженерных работ.