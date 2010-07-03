Схема движения на западе Москвы изменится 25–27 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На западе Москвы изменится схема движения с 25 по 27 мая из-за реконструкции Филевской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Отмечается, что между станциями "Киевская" и "Кунцевская" с 25 мая до 04:30 27 мая будет временно ограничено движение. В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Для проезда компенсационных автобусов будет введена обособленная выделенная полоса на улице Большая Дорогомиловская – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Также для бесперебойного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на улицах Украинский бульвар – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинской и на набережной Тараса Шевченко.

Также будут запрещены для проезда правые повороты с улицы Большая Дорогомиловская на 2-й Брянский переулок и на площадь Киевского вокзала. Проехать на 2-й Брянский переулок можно будет с улиц Киевской и Большой Дорогомиловской при движении в область, а повернуть на площадь Киевского вокзала можно с улицы Большая Дорогомиловская при движении от Бережковской набережной.

В субботу и воскресенье для пассажиров будут недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом "Киевская" будет открыта для проезда по Кольцевой линии, пересадки на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии до станций "Александровский сад" или "Международная". "Кунцевская" будет работать для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.

В период закрытия наземного участка Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской" для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы "КМ". По данным Московского транспорта, автобусы маршрута "КМ1" будут следовать с остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные автобусами можно будет воспользоваться с 05:00 до 02:00.

В обычном режиме участок Филевской линии возобновит работу в понедельник, 27 мая, в 05:30

