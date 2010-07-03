Три станции фиолетовой ветки будут закрыты 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Три станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена будут закрыты для пассажиров 25 мая. Это связано с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.
Не будут работать станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".
"Движение поездов по ТКЛ будет осуществляться только между станциями "Планерная" и "Выхино", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным автобусом "КМ".
В обычном режиме станции заработают уже в 5:30 26 мая.
Около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться и выбрать маршрут.
У станций "Кузьминки" и "Выхино" будут дежурить кассы-автомобили. В них пассажиры смогут купить билеты на одну поездку. Также там организуют работу мобильных кассиров. Это связано с ожиданием увеличения пассажиропотока на этих станциях. Пассажирам предложат чай при выходе со станции "Выхино".
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в первых числах июня планируют открыть для пассажиров участок Некрасовской линии столичного метрополитена – от "Некрасовки" до "Косино".
Заммэра отметил, что следующий участок – от "Нижегородской" до "Лефортово" – находится в высокой степени готовности. Работу над ним завершат к концу текущего года.
Ветка будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.
На линии расположат восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.