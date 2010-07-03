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15:32

Три станции фиолетовой ветки будут закрыты 25 мая

транспорт метро

15:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Три станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена будут закрыты для пассажиров 25 мая. Это связано с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Не будут работать станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

"Движение поездов по ТКЛ будет осуществляться только между станциями "Планерная" и "Выхино", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным автобусом "КМ".

В обычном режиме станции заработают уже в 5:30 26 мая.

Около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться и выбрать маршрут.

У станций "Кузьминки" и "Выхино" будут дежурить кассы-автомобили. В них пассажиры смогут купить билеты на одну поездку. Также там организуют работу мобильных кассиров. Это связано с ожиданием увеличения пассажиропотока на этих станциях. Пассажирам предложат чай при выходе со станции "Выхино".

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в первых числах июня планируют открыть для пассажиров участок Некрасовской линии столичного метрополитена – от "Некрасовки" до "Косино".

Заммэра отметил, что следующий участок – от "Нижегородской" до "Лефортово" – находится в высокой степени готовности. Работу над ним завершат к концу текущего года.

Ветка будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.

На линии расположат восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

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транспорт метро

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