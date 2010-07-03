Бесплатных маршрутов в районе закрытых станций метро стало больше

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число бесплатных регулярных маршрутов в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро возросло с 14-ти до 24-х. Об этом сообщил директор НИИ "МосТрансПроект" Александр Поляков.



По его словам, пока участок фиолетовой ветки между "Пролетарской" и "Котельниками" закрыт, пассажиры могут воспользоваться 14 бесплатными регулярными маршрутами Мосгортранса, включая экспрессы.



Автобусы:



№ м7 "138-й квартал Выхина – Метро "Китай-город",

№ м27 "Карачаровский путепровод – Метро "Парк Победы",

№ м89 "6-й микрорайон Жулебина – Станция "Дубровка",

№ т26 "Карачаровский путепровод – Автозаводский мост",

№ т63 "138-й квартал Выхина – Метро "Таганская",

№ 51 "138-й квартал Выхина – Народная улица",

№ 247 "Ивановское – Метро "Выхино",

№ 792 "Метро "Новокосино" – 9-й микрорайон Кожухова",

№ 849 "4-й микрорайон Кожухова – Некрасовская улица",

№ 884 "Камчатская улица – Метро "Выхино",

№ 885 "3-й микрорайон Новокосина – 3-й квартал Люберецких Полей".

№ 27 "Ветеринарная академия – Метро "Таганская",

№ 64 "Ивановское – Метро "Выхино",

№ 74 "Марьино – Метро "Кузьминки".

№ 99 "138-й квартал Выхина – Автозаводский мост",

№ 314 "Метро "Выхино" – Станция Перово"

№ 336 "Метро "Кузьминки" – Метро "Марьино",

№ 491 "Метро "Кузьминки" – Платформа Плющево",

№ 502 "Метро "Выхино" – Метро "Новокосино",

№ 522 "Метро "Кузьминки" – ТК "Москва",

№ 530 "Метро "Текстильщики" – ТК "Москва",

№ 551 "Метро "Выхино" – Улица Верхние Поля, 38",

№ 551к "Ветеринарная академия – Метро "Люблино",

№ 658 "Метро "Кузьминки" – Метро "Братиславская".

Троллейбусы:Пассажиров метро также перевозят десять коммерческих маршрутов:ЦОДД призвал отказаться от поездок на машинах в районе закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии. Автомобилистам напомнили об ограничениях, которые были введены для ускоренного проезда компенсационных автобусов. Выделенные для них полосы обособлены и работают ежедневно. Проезд личных авто и такси по этим полосам запрещен.

Сейчас действуют четыре компенсационных маршрута.

КМ1: метро "Котельники" – метро "Жулебино" – метро "Кузьминки" – метро "Текстильщики" – метро "Волгоградский проспект" – метро "Пролетарская";

КМ2: метро "Жулебино" – метро "Таганская" с остановками у метро "Лермонтовский проспект", "Выхино", "Рязанский проспект", МЦК Нижегородская;

КМ3: метро "Выхино" – метро "Рязанский проспект" – метро "Кузьминки" – метро "Текстильщики";

КМ4: метро "Выхино" – железнодорожная платформа Вешняки.

Автобусы КМ курсируют с интервалами от 40 секунд до шести минут.С 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Ожидается, что фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30.

При этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин не исключил, что закрытый участок могут открыть раньше намеченного срока. По его словам, это произойдет, если работы по строительству Некрасовской линии будут идти с опережением.