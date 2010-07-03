Пересадки МЦК и электрички стали самыми свободными после закрытия участка метро

В первый день закрытия участка фиолетовой ветки метро наименее загруженными оказались пересадки на МЦК и на бесплатные электрички ЦППК. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. Пассажирам посоветовали учитывать это, планируя поездки с юго-востока в центр города.
По данным метрополитена, 5% пассажиров, которые обычно пользуются станциями между "Пролетарской" и "Котельниками", начали поездки на метро с МЦК. Кроме того, около 9% выбрали электрички до Казанского вокзала, чтобы потом спуститься в метро на "Комсомольской" Сокольнической и Кольцевой линий.
Примерно 12% пассажиров, уточнили в пресс-службе Агентству "Москва", решили воспользоваться станциями Люблинско-Дмитровской линии, так как она частично проходит параллельно фиолетовой ветке. Еще 48% доехали до "Таганской" и "Пролетарской" на компенсационных автобусах.
Как отметили в пресс-службе подземки, самой востребованной станцией стала именно "Пролетарская". Там спустились в метро более 30% пассажиров временно закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии.
Ранее сообщалось, что в связи с работами по строительству метро с 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками". К обычному режиму линия вернется в четверг, 11 апреля, в 05:30.
На маршрутах автобусов КМ у временно закрытых станций Мосгортранс задействовал более тысячи водителей и свыше 500 бесплатных автобусов. Эти маршруты связывают закрытые станции с соседними районами и центром столицы.
Временно закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро
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