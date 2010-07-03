Более тысячи водителей задействовали на маршрутах у закрытых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мосгортранс задействовал более тысячи водителей на маршрутах автобусов КМ у временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии, сообщает Агентство "Москва".

На участке работают четыре маршрута КМ, задействованы свыше 500 автобусов. Проезд в них бесплатный. Компенсационные маршруты связывают закрытые станции с близлежащими районами и центром города.

Кроме того, на ряде районных маршрутов было увеличено число автобусов и троллейбусов. Были добавлены экспрессные рейсы.

С 6 по 10 апреля закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Они возобновят работу 11 апреля в 5:30 утра.

В период закрытия будет обновлена инфраструктура данного участка. В частности, будут заменены шпалы и щебень на открытых участках пути и уложены порядка двух тысяч метров кабеля.

