ЦОДД призвал отказаться от поездок на машинах в районе закрытых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД призвал заранее планировать поездки в начале рабочей недели из-за ограничений на юго-востоке Москвы. Изменения связаны с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба центра.

Дорожно-транспортная ситуация в районах, прилегающих к нему, осложнена. Особенно серьезные осложнения ожидаются в понедельник, в начале рабочей недели.

Водителей просят отказаться от поездок на автомобилях в район закрытых станций и пользоваться общественным транспортом по возможности. Сдвинуть поездки на личных машинах лучше на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:00, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30). На дежурство вышли 15 экипажей Дорожного патруля, которые помогают водителям ориентироваться в районе ограничений.

Фиолетовая ветка временно недоступна от станции метро "Пролетарская" до "Котельников", там идет строительство Некрасовской линии подземки. Поезда между станциями "Планерная" и "Пролетарская" курсируют с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты. В обычном режиме линия должна заработать в четверг, 11 апреля, в 5:30. Однако закрытый участок могут открыть досрочно.

В районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменилась схема движения транспорта. Обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 4:30 11 апреля.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Подмосковья вдоль их трасс изменена организация дорожного движения. Выделенные полосы обособлены и работают ежедневно. Проезд автомобилей такси по ним также запрещен.

Дополнительные электрички запустят между Москвой и Люберцами



Горожан возят более 500 автобусов КМ. 14 регулярных маршрутов временно отменяют плату за проезд. В подземке стало больше кассиров.

На период закрытия участка ЦППК предоставляет бесплатный проезд от железнодорожной станции Текстильщики до Курского вокзала, а также от железнодорожных станций Ухтомская, Косино, Выхино, Вешняки и Люберцы-1 для проезда до Казанского вокзала.

С 8 по 10 апреля запустят дополнительные пригородные поезда между Москвой и Люберцами. Ряд электричек будет делать дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.