Инфраструктуру Таганско-Краснопресненской линии метро обновят

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Инфраструктура восточного участка Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена будет обновлена в период его закрытия, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Во время закрытия участка сотрудники метро проведут важные работы по обновлению пассажирской зоны, путевой и энергетической инфраструктуры. Эти работы необходимы для обеспечения безопасности движения поездов на линии и стабильного выполнения графика", – отметили в пресс-службе.

В частности, будут заменены шпалы и щебень на открытых участках пути, уложены порядка двух тысяч метров кабеля. Кроме того, специалисты отрегулируют подвеску контактного рельса на закрытом участке и покрасят светофоры.

С 6 по 10 апреля закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Они возобновят работу 11 апреля в 5:30 утра.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что в 2019 году запланированы семь перекрытий подземки. Он отметил, что Сокольническую линию перекроют трижды, а Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую – дважды.

