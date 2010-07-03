Движение на Нахимовском проспекте ограничили по 25 августа

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение на Нахимовском проспекте ограничили из-за проведения инженерных работ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения действуют на участке до двух полос от дома № 42 до дома № 30/43 по 25 августа круглосуточно.

Ранее из-за инженерных работ ограничили движение на участке улицы Свободы – от дома № 28, корпуса 1 до дома № 37. Ограничения действуют на одной полосе в каждом направлении.