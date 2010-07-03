Движение в районе Кремлевской набережной перекроют 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта перекроют 12 июня в районе Кремлевской набережной. Ограничения связаны с празднованием Дня России, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 12:00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по Москворецкой улице, площади Васильевский Спуск, по Большому Москворецкому мосту, а также по улицам Ильинке и Варварке.

Помимо этого, с 21:15 до окончания мероприятий движение будет перекрыто на Кремлевской набережной и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.

Кремль будет закрыт для посещения в День России из-за проведения государственных мероприятий. Граждан будут впускать только через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд".

Помимо этого, для посещения будет недоступен некрополь у Кремлевских стен, а также нельзя будет пройти в мавзолей Владимира Ленина с 7 по 17 июня.

Ранее сообщалось, парковка в Москве 12 июня будет бесплатной. Оставить машину горожане смогут на любой улице, включенной в состав парковочного пространства.

Городские плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными, они будут работать согласно действующим тарифам.

Из-за празднования Дня России 11 и 12 июня изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД). Корректировки в расписании коснутся Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги.

День России – это государственный праздник России. Праздничной эта дата стала с 1992 года.