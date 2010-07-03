Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:44

Продажу алкоголя ограничат в столице в День России

безопасность общество

09:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре ограничат в столице во время празднования Дня России 12 июня, сообщает ТАСС.

Запрет будет действовать в местах массовых гуляний. Причем ограничения будут действовать не только в магазинах, но и кафе и ресторанах.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что такая мера необходима, чтобы избежать травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах гуляний.

День России – это государственный праздник РФ, отмечают его 12 июня. Праздничной эта дата стала с 1992 года.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти вдвое за семь лет: с 18 литров в 2011 году до 9,3 литра в 2018 году.

Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений и различных алкоголь-ассоциированных расстройств. Минздрав подчеркивает, что благодаря этому снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.

Читайте также

безопасность общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика