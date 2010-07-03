Продажу алкоголя ограничат в столице в День России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре ограничат в столице во время празднования Дня России 12 июня, сообщает ТАСС.

Запрет будет действовать в местах массовых гуляний. Причем ограничения будут действовать не только в магазинах, но и кафе и ресторанах.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что такая мера необходима, чтобы избежать травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах гуляний.

День России – это государственный праздник РФ, отмечают его 12 июня. Праздничной эта дата стала с 1992 года.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти вдвое за семь лет: с 18 литров в 2011 году до 9,3 литра в 2018 году.

Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений и различных алкоголь-ассоциированных расстройств. Минздрав подчеркивает, что благодаря этому снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.