Эксперт рассказала, почему алкоголь надо запивать водой

Фото: depositphotos/belchonock

Алкоголь следует запивать водой. Об этом сайту "Аргументы и факты" рассказала главный врач клиники здорового питания Марина Копытько.

Эксперт пояснила, что с алкоголем работает такая же схема, как с кофе, который принято запивать. По ее словам, кофе является сильным мочегонным средством для 80% людей, и в качестве профилактики обезвоживания порцию этого напитка следует запивать стаканом воды.

"Даже если речь идет всего о 50 миллилитрах бодрящего напитка. Ориентируйтесь на степень крепости: чем крепче кофе, тем больше нужно воды. С алкоголем похожая история", – говорит диетолог.

Она отметила, что, запивая алкоголь, человек сразу убивает двух зайцев: снижает концентрацию и помогает своим почкам быстрее справиться с нагрузкой, которую всегда дают спиртные напитки.

"Идеально пить воду параллельно с алкоголем. Вы можете налить ее в отдельный стакан или даже долить в свой бокал", – добавила она.

В марте этого года Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам младше 21 года.

Министерство подчеркнуло, что по действующему законодательству 16,5% является пороговым значением крепости вина. По данным ведомства, употребление крепкого алкоголя сильнее повышает риск смерти, чем слабого. Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена людям младше 18 лет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. Ведомство готово его поддержать.

