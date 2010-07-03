Россияне поддержали запрет на продажу алкоголя лицам моложе 21 года

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Россияне выступают за инициативу Минздрава РФ, которая предусматривает запрет на продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Особенно важно, что данная мера очень широко поддерживается населением: по данным многолетних опросов, проведенных ВЦИОМ, за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя высказываются три четверти россиян на протяжении последних нескольких лет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, инициативу поддержали и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Общественной палаты.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддержали эту инициативу. Каждый второй респондент лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма.

Ранее Минздрав опубликовал законопроект о повышении возраста, с которого россиянам будет разрешено покупать крепкий алкоголь. Согласно документу, запрещается продавать напитки крепче 16,5% лицам младше 21 года.

На сегодняшний день в России действует запрет на продажу спиртного несовершеннолетним. Однако в Минздраве считают такое ограничение недостаточным.