Подростки стали позже пробовать пить и курить

В Минздраве рассказали, что подростки в России стали позже пробовать табак, алкоголь и наркотики, сообщает RT.
По данным Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков, средний возраст, когда молодые люди приобщаются к вредным привычкам, увеличился примерно на 2–3 года.
К примеру, в 2017 году у российских мальчиков и девочек пик приобщения к наркотикам пришелся на возрастной интервал 15–16 лет, тогда как в 2000 году – 13–14 лет. В то же время среди детей до 11 лет не отмечается ни одного случая первой пробы наркотиков.
В сельской местности пик приобщения к алкоголю у девочек сдвинулся на возраст 15–16 лет по сравнению с 2002 годом, когда девочки начинали пить в 13–14 лет.
Мальчики, живущие в городе, в 2016–2017 годах начинали курить в 13–14 лет. В 1999–2000 годах к этой вредной привычке они приобщались до 10 лет включительно.
Ранее сообщалось, что количество смертей от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на две тысячи. За последние три года ведомство усилило контроль за оборотом спиртных напитков. Это снизило масштабы суррогата и число отравлений с летальным исходом. С момента введения запрета специалисты проверили более 192 тысяч объектов и не допустили до прилавков около 659 тысяч литров контрафакта.
Кроме того, производителей опасной продукции оштрафовали более чем на 102 миллиона рублей. А продажа спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции, снизилась в 16 раз.
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