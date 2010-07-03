Россияне стали реже умирать из-за спиртного

Количество смертей от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на две тысячи. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.
За последние три года ведомство усилило контроль за оборотом спиртных напитков. Это снизило масштабы суррогата и число отравлений с летальным исходом. С момента введения запрета специалисты проверили более 192 тысяч объектов и не допустили до прилавков около 659 тысяч литров контрафакта.
Кроме того, производителей опасной продукции оштрафовали более чем на 102 миллиона рублей. А продажа спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции, снизилась в 16 раз.
В начале февраля министр здравоохранения страны Вероника Скворцова заявила, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением спиртного. При этом глава ведомства подчеркнула, что снизилась острая смертность от спиртного из-за изменения рынка алкогольной продукции.
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