Названы регионы с самым высоким уровнем продаж алкоголя

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Наиболее пьющими регионами в 2018 году стали Карелия, Ненецкий автономный округ, Магаданская, Московская и Сахалинская области.

Как говорится в рейтинге Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в указанных субъектах уровень продаж алкоголя на душу населения в год превышает 25 литров.

Рейтинг был составлен на основе данных государственной системы по контролю за оборотом спиртного ЕГАИС, а также сведениях Росстата о численности населения, пишет газета "Известия".

Специалисты брали в расчет информацию о продажах водки, коньяка, а также ликероводочной и винодельческой продукции. Реализация пивных напитков при этом не учитывалась.

Ранее Минздрав сообщал, что в России с 2006 года потребление алкоголя сократилось почти на 40 процентов. Рейтинг самых пьющих государств возглавляют Литва, Белоруссия и Молдавия.