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16:48

Минздрав сообщил, что в России стали меньше пить

общество еда

16:48

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Фото: depositphotos/draghicich

По оценкам министерства здравоохранения России, в стране за последнее время стали меньше пить. С 2006 года потребление алкоголя в России сократилось почти на 40 процентов, сообщает сайт "Аргументы и факты" результаты исследования ведомства.

Минздрав и Роспотребнадзор заявляют, что россияне потребляют 10 литров на душу населения в год. По данным Statista, Россия не входит в первую тройку самых пьющих стран.

Мировой рейтинг самых пьющих государств возглавляют Литва (18,2 литра на душу населения в год), Белоруссия (16,4) и Молдавия (15,9). Россия занимает четвертое место, опережая, например, Румынию, Чехию, Хорватию и Болгарию.

В рейтинге трезвости самыми пьющими регионами РФ оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Сахалинская области, Республика Коми.

Ежегодно граждане России выпивают 6,6 литра водки, 53,2 литра пива, 5,8 литра сухого вина, 1,5 литра шампанского и 0,7 литра коньяка. Это следует из данных о продажах алкоголя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Ранее сообщалось, что импортеры алкоголя начали повышать цены из-за роста НДС, ослабления рубля, введения помарочного учета и транспортных издержек. В некоторых случаях рост составляет 20 процентов.

общество еда

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