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12:48

Импортный алкоголь начал дорожать

экономика

12:48

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Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Импортеры алкоголя начали повышать цены из-за роста НДС, ослабления рубля, введения помарочного учета и транспортных издержек. По данным газеты "Коммерсантъ", в некоторых случаях рост составляет 20 процентов.

В компании Simple сообщили, что перемены на рынке оказали "критическое влияние на бизнес". В результате им пришлось поднять стоимость продукции в среднем на 6-8 процентов. Представитель компании Beluga Group уточнил, что в зависимости от брендов с начала месяца цены взлетели на 3-7 процентов. В группе компаний Roust отчитались о подорожании на 5-6 процентов.

Ранее сообщалось, что Минфин пересмотрел минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. По прогнозам экспертов, подорожание высокоградусного спиртного с большой вероятностью повлияет на рост цен на весь остальной алкоголь.

Руководитель Информационного центра WineRetail и вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что рост цен на алкогольную продукцию в магазинах покупатели смогут заметить только ближе к февральским праздникам. По его словам, в новогодние праздники в среднем по рынку было продано меньше алкоголя, чем в прошлом году.

экономика

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