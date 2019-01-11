Какие товары подорожали с нового года и как сэкономить

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по 10. С нового года не только увеличилась ставка НДС – до 20 процентов, но и изменились другие экономические показатели, влияющие на стоимость потребительских товаров и услуг. О том, какие товары уже подорожали и как в связи с этим сэкономить, читайте в материале портала Москва 24.

Продукты питания

Повышение НДС приведет к росту цен на все основные продукты питания, в среднем на два-пять процентов к стоимости. Наиболее востребованные продукты могут подорожать сильнее, такие как молоко, мясо птицы, яйца, сахар.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин уверен в том, что пока есть конкуренция на рынке ретейла, сильных повышений стоимости товаров не будет.

"Если взять в расчет повышение НДС, то добавление к стоимости может прийтись на поставщика или на продавца. Так как конкуренция жесткая, то за покупателей ретейлеры сильно борются, а если повысить цены, то покупатель перейдет в другой магазин", – пояснил он.

Эксперт также добавил, что кроме изменения ставки НДС, есть много других поводов для повышения цен на продукты. "И тарифы на коммунальные услуги, и на аренду, и на отходы, и энергоносители, и зарплаты. Но единственное пока изменение – минимальная розничная цена водки поднялась до 215 рублей", – добавил Ионкин. С 2019 года минимальная розничная цена также увеличилась на бренди – с 293 до 307 рублей и на коньяк – с 371 до 388 рублей.

Исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков пояснил, что основные изменения в ценах на продукты питания ожидаются только в феврале.

"Ввиду инертности взаимоотношений поставщиков и сетей изменений стоит ожидать в феврале месяце. Есть различные мнения по поводу увеличения стоимости, кто-то называет три процента, кто говорит о десяти процентах, но так или иначе будут индивидуальные поправки к каждому продукту", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Любопытный тренд нового года со знаком минус – многие производители решили не повышать цены на свои товары, а уменьшить количество продукта в упаковке. Например,

Любопытный тренд нового года со знаком минус – многие производители решили не повышать цены на свои товары, а уменьшить количество продукта в упаковке. Например, делают упаковку для яиц не для 10 штук, а для девяти, в пачке сока не литр, а 900 миллилитров, а пачка гречки вмещает 800 грамм продукта вместо килограмма, как мы привыкли – и таких примеров множество. Так создается ощущение, что цены не изменились, но потребитель, естественно, в убытке.

Одежда

По мнению экспертов, цены на одежду и обувь в 2019 году могут взлететь на 5–20%. Изменение стоимости связано со значительным ослаблением курса рубля и повышением ставки НДС с 18 до 20%. В премиальном сегменте повышение может составить 10–20%, в бюджетном – порядка 5–10%.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс пояснила, что рынок одежды крайне зависим от курса рубля, при этом итоговую розничную цену "диктуют возможности покупателя".

"Большая часть модных товаров продолжает оставаться импортом из Азии или Европы, соответственно, закупается за соответствующую валюту – за доллары, евро или юани. И когда рубль теряет в стоимости, даже если компании производят товар в России, большинство из них импортируют ткани и фурнитуру", – пояснила эксперт.

По ее словам, если цена в магазине резко поднимается, то покупатели начинают искать альтернативные варианты покупки – магазины с более дешевой одеждой либо в принципе отказываются от покупки.

"Поэтому у грамотных ретейлеров такие неизбежные повышения цен происходят максимально мягко.

Кроме того, многие ретейлеры находят возможности предложить в коллекциях отдельные модели по низким ценам, во многом делая это за счет более дешевых материалов и простоты дизайна этих моделей. Это позволяет покупателям даже в момент жесткой экономии находить в любимом магазине что-то приемлемое для своего кошелька", – пояснила Лебсак-Клейманс.

Как сэкономить

По словам экспертов, есть несколько способов сэкономить при повышении цен на необходимую одежду.

Во-первых, не стоит покупать первую попавшуюся вещь. Как правило, надо обойти несколько магазинов и ни в коем случае не принимать поспешного решения. Вполне возможно стоит найти похожую вещь, но дешевле и качественнее, а если нет – всегда можно вернуться в первый магазин.

Во-вторых, стоит следить за акциями в магазинах, когда на некоторые вещи бывают скидки почти до 50 процентов. Однако не стоит сразу бросаться на "беспрецедентные" акции, так как часть распродаж бывают на залежавшийся товар, или цена скидывается после ее предварительного повышения. Поэтому прежде чем покупать, необходимо проверить по интернет-истории сайта магазина, какая цена была до распродажи.

Также стоит поинтересоваться скидками в интернет-магазинах. Часто на онлайн-покупки предоставляют хорошие скидки. А если товар не подошел по размеру, его обязаны принять обратно или поменять.

Вместо того, чтобы покупать новую вещь, с целью экономии можно провести кастомайзинг, то есть переделку и обновление ношеных вещей. Например, джинсы можно превратить в шорты, футболку – в сарафан и так далее. Правда, для этого понадобятся некоторые дизайнерские способности и умение шить.

Медикаменты

Посетители некоторых аптечных сетей могли увидеть, что с нового года была проведена переоценка стоимости лекарственных средств и изменения стоимости препаратов. Однако, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева пояснила, что все лекарственные препараты, которые продаются в аптеках, были привезены еще в прошлом году.

"Лекарственные препараты поступают в аптеки ежедневно из логистических центров, и цены могут быть разными даже в течение дня. Они не зависят от того, что произошло в экономике в целом по стране, а могут зависеть даже от поставщика. Цены постоянно меняются, и переоценка может происходить по разным причинам. Возможно, у лекарственных препаратов заканчивается срок годности и идет переоценка в уменьшение стоимости, – пояснила она. – Говорить о том, что такая тенденция была запущена повсеместно по всей стране, такого нет".

Кроме того, по ее словам, с 1 января в списки ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) добавились новые наименования. "По всей стране перечень ЖНВЛП был расширен с начала года, они имеют ограниченные торговые надбавки. Сейчас говорить о том, как повлияли изменения с нового года, не стоит – в аптеке вы их увидите в последнюю очередь. Аптеки будут нивелировать цены в любом случае", – добавила Игнатьева.

Как сэкономить

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал, что при выборе лекарственных средств в аптеке не стоит гнаться за самым дешевым препаратом из числа аналогов.

"Они аналоги только не бумаге, клинические исследования проходят не все, поэтому такие средства вызывают естественное недоверие у потребителя. С одной стороны, они являются аналогами, но другое дело – когда для производства покупается другое сырье, добавляются другие компоненты в других концентрациях, говорить, что это стопроцентный аналог, не приходится. Какие-то, конечно, помогают, но и жалобы тоже бывают", – пояснил эксперт.

По словам специалистов, чтобы сэкономить на лекарствах, но при этом не навредить, можно проанализировать цены на нужный препарат в интернет-магазинах сетей аптек, там же можно найти акционный товар, но главное – перед покупкой точно проверить срок годности препарата.

Ставка НДС для большинства лекарственных средств в этом году осталась неизменной – на уровне 10 процентов, так как они являются социально важными товарами. Таким образом, сами лекарства не подорожают, но на них могут сказаться стоимость транспортных услуг, электроэнергии и других расходах. Таким образом, лекарства могут подорожать в среднем на 10 процентов.

Ставка НДС для большинства лекарственных средств в этом году осталась неизменной – на уровне 10 процентов, так как они являются социально важными товарами. Таким образом, сами лекарства не подорожают, но на них могут сказаться стоимость транспортных услуг, электроэнергии и других расходах. Таким образом, лекарства могут подорожать в среднем на 10 процентов.

Алкоголь

Руководитель Информационного центра WineRetail и вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев рассказал, что рост цен на алкогольную продукцию в магазинах покупатели смогут заметить только ближе к февральским праздникам.

"В алкогольной продукции больше возможностей для удерживания цен, так как это более маржинальный товар, так как это не социальный товар, как гречка или другие крупы, где наценка минимальная. На алкоголь, который продается по минимально разрешенным ценам, как водка и коньяк, там есть некий запас прочности, и это товары не первой необходимости, поэтому покупатель в случае большого роста цен может от него отказаться или перейти на более дешевые напитки. С коньяка – на водку, например. Алкогольный рынок конкурентен, но так или иначе цены повысятся, но уже ближе к февралю", – пояснил он.

По его словам, в новогодние праздники в среднем по рынку было продано меньше алкоголя, чем в прошлом году. "Сейчас поднимать цены неразумно, поэтому повышение ожидается, когда будет оживление. Сети постепенно сдерживают эти повышения, которые связаны с двухпроцентным повышением НДС, с ростом ставки акциза. Но они все равно неизбежно произойдут", – добавил Ставцев.

На сегодняшний момент акцизная ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля на литр спирта. Она заморожена до 2020 года.

На сегодняшний момент акцизная ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля на литр спирта. Она заморожена до 2020 года.

Табачная продукция

С июля прошлого года в России повысилась на 10% ставка акциза на сигареты и папиросы. Ставка акциза на сигареты увеличилась до 1718 рублей за 1000 штук + 14,5% от окончательной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но составляет не менее 2,3 тысячи рублей. Акцизы на трубочный, курительный и кальянный табак выросли с 1 января до 2,772 тысячи рублей за килограмм, на сигары – до 188 рублей за штуку, на сигариллы – до 2,671 тысячи рублей за тысячу штук. Сейчас средняя цена сигарет составляет 95 рублей.

Доля низкоценового сегмента сигарет (75-90 руб.) – около 33%

Доля среднего сегмента (90-110 руб.) – около 30%

Доля премиального (110-170 руб.) – около 37%

Однако генеральный директор ассоциации "Табакпром" Андрей Межонов уверил, что те изменения в законодательстве, которые произошли в начале года, не повлияли на стоимость табачной продукции. "Те изменения, которые произошли, настолько незначительны, что не могут повлиять на конечную стоимость. Скорее на стоимость могут повлиять только акцизы, которые увеличили в прошлом году. Больше резких скачков мы не ожидаем в новом году", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Автомобильное топливо

Фото: ТАСС/ PA Images/Lewis Whyld

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что розничные цены на автомобильное топливо с нового года выросли на 1,7 процента – на уровень роста НДС. "В дальнейшем таких резких скачков пока не предвидится", – пояснил он.

Так, согласно данным мониторинга Московской топливной ассоциации, стоимость литра АИ-92 на столичных заправках относительно прошлогоднего мониторинга в среднем выросла на 19 копеек – до 42,31 рубля, АИ-95 – до 45,99 рубля (увеличение на 20 копеек), АИ-98 в среднем подорожал на 31 копейку – до 52,27 рубля. Сильнее всего выросли цены на дизельное топливо – на 50 копеек – до 46,84 рубля.

Как сэкономить

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что сэкономить на выборе конкретной топливной компании автомобилистам не удастся.

"Цены на заправку в одном регионе практически одинаковые, если есть разница в стоимости между соседними, то – на копейки. Тут пытаться сэкономить бессмысленно. Если найти где-то одиноко стоящую АЗС, где цены на три рубля ниже, то нужно бежать из этого места, потому что чудес не бывает – там либо бодяжат топливо, либо недоливают. Если же заправлять автомобиль в Подмосковье, то больше потратите бензина на дорогу, чем сэкономите на разнице в цене", – пояснил эксперт.

По его словам, экономить автомобилисты могут с помощью приемов экономичной езды или благодаря включению функции "ЭКО", которая есть у многих автомобилей.

"Сэкономить можно, если изначально выбирать автомобиль с небольшим расходом топлива и применять приемы экономичной езды: разгоняться и тормозить плавно, не превышать скорость, так как на больших скоростях расходуется бензин очень сильно. И еще избегать лишних перепробегов, например, не ездить в магазин, который находится в соседнем квартале, а также отказаться от бессмысленных поездок, так как топливо дорогое и будет дорожать", – добавил Моржаретто.