Блогер Алехин сообщил, что к нему пришла полиция

Фото: телеграм-канал "Роман Алехин" (Роман Алехин признан в РФ иностранным агентом)

К военному блогеру и бывшему советнику экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова Роману Алехину (признан в РФ иностранным агентом) пришла полиция с обыском. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Ожидал. И писал про это. Ждем адвоката", – написал Алехин.

Блогер добавил, что занимается спортом и кроссфитом уже около семи лет, а с наркотиками он не совместим.

В сентябре 2025 года в отношении Алехина проводили проверку по подозрению в причастности к мошенничеству с помощью бойцам СВО. Поводом для проверки стала видеозапись в Сети, где блогер объясняет, как "отмыть" 200 миллионов рублей на медикаментах для участников спецоперации.

Суть схемы заключается в том, что предприниматель переводит средства в благотворительный фонд блогера, который закупает у этого же бизнесмена медпрепараты на 150 миллионов рублей для военных. Таким образом, предприниматель "получает" деньги, а блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 миллионов рублей.

В этом же месяце Алехина признали иноагентом. Среди причин такого решения Минюст России указывал, что блогер распространял материалы и сообщения иноагентов, публиковал ложные сведения о решениях и политике российских властей, а также недостоверную информацию, которая создавала негативный образ военнослужащих.

В результате Алехин подал иск к Минюсту с просьбой исключить его из реестра. В феврале Промышленный суд Курска отклонил заявление блогера, а Курский областной суд признал это решение законным.

