Дело об уклонении от обязанностей иноагента заведено против кинокритика Долина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета России (СК РФ).

Мужчину подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Долин, по данным СК РФ, находится за пределами страны. Поэтому следователи рассматривают вопрос об объявлении его в розыск.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

Ранее в список иностранных агентов внесли политолога Сергея Маркова. Причиной для включения в реестр стало его участие в создании материалов, связанных с иноагентами.

Также политолог выступал на информационных платформах, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, транслировал ложные сведения о решениях и политике, проводимых органами публичной власти России.

