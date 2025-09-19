Фото: телеграм-канал "Роман Алехин" (Роман Алехин признан в РФ иноагентом)

Блогер Роман Алехин включен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Среди причин данного решения ведомство указало, что блогер распространял на широкую аудиторию материалы и сообщения иноагентов, публиковал ложные сведения о решениях и политике российских властей, а также недостоверную информацию, которая создавала негативный образ военнослужащих РФ.

Вместе с тем соответствующий реестр пополнили тюменский политик Иван Востриков, журналистка Елена Рыковцева, публицист Сергей Эрлих и правозащитный проект "Avtozak-LIVE".

Уточняется, что Востриков тоже занимался распространением фейковой информации о действиях и политике органов государственной власти страны, а также публиковал материалы организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной. Кроме того, он выступал против проведения СВО.

В свою очередь, Рыковцева публиковала материалы, создающие негативный образ ВС РФ. Более того, журналистка сотрудничает с организацией, включенной в перечень иностранных и международных, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Эрлих и медиапроект "Avtozak-LIVE" попали в список по тем же причинам. В Минюсте также указали, что Востриков, Рыковцева и Эрлих проживают за границей.

Ранее в список иностранных агентов добавили политолога Сергея Маркова. Причиной для включения в реестр стало его участие в создании для неограниченного круга лиц материалов, связанных с иноагентами.

Также политолог выступал на информационных платформах, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, транслировал ложные сведения о решениях и политике, проводимых органами публичной власти России.