Российский кинорежиссер Эдуард Тополь признан иноагентом

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Эдуард Тополь признан в РФ иноагентом)

Российского кинорежиссера Эдуарда Тополя признали иностранным агентом, сообщает RT со ссылкой на данные Минюста.

В материалах ведомства отмечается, что режиссер публиковал ложную информацию о принимаемых решениях и политике властей России.

Кроме того, Тополь выступал против проведения на Украине спецоперации, распространял материалы других иноагентов, а также принимал участие в создании сообщений организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Помимо него, иноагентами стали писательница Ирина Бороган, блогер Сергей Куропов, а также активистка Ирина Шумилова и проект "Обманутый россиянин".

Ранее в список иностранных агентов добавили политолога Сергея Маркова. Причиной для включения в соответствующий реестр стало его участие в создании для неограниченного круга лиц материалов, связанных с иноагентами.

Также политолог выступал на информационных платформах, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, транслировал ложные сведения о решениях и политике, проводимых органами публичной власти России.

