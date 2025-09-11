Писатель Дмитрий Быков признан террористом и экстремистом

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев (Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом и включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в фейках о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Ранее завершилось расследование уголовного дела против Быкова. По данным правоохранителей, писатель опубликовал в интернете видео с ложной информацией о действиях армии против мирного населения Украины. Более того, он, будучи иноагентом, не предоставил в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию.

Быков объявлен в международный розыск после того, как суд заочно арестовал его по обвинению в публичном распространении фейков по мотивам политической ненависти.

После переезда в США его местонахождение остается неизвестным.