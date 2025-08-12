РИА Новости: писатель Дмитрий Быков объявлен в международный розыск

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков (Дмитрий Быков признан в РФ СМИ-иноагентом)

Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал Быкова по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти.

Столичный суд также оштрафовал писателя на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иноагентов. Протокол был составлен Роскомнадзором.

В июле этого года МВД России уже объявляло Быкова в розыск по уголовной статье.