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13:20

Общество

Суд оштрафовал писателя Дмитрия Быкова по статье о нарушении закона об иноагентах

Фото: Москва 24/Александр Авилов (Дмитрий Быков признан в РФ иностранным агентом)

Никулинский районный суд столицы оштрафовал на 40 тысяч рублей писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иностранным агентом) по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иностранных агентов, сообщает Агентство "Москва".

Какие именно материалы стали причиной возбуждения дела, не уточняется.

Протокол на Быкова составили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В июле прошлого года писатель Дмитрий Быков, а также журналисты Дмитрий Алешковский и Евгения Альбац были внесены в реестр СМИ-иноагентов.

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