Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов писателя Быкова

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Писатель Дмитрий Быков, а также журналисты Дмитрий Алешковский и Евгения Альбац внесены в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Евгения Альбац – журналистка, главный редактор журнала The New Times. Дмитрий Быков – писатель, поэт, литературный критик и телеведущий, в настоящее время проживающий за рубежом. Дмитрий Алешковский – общественный деятель, журналист и медиаменеджер.

Ранее Минюст РФ внес в реестр физических лиц-иноагентов депутата Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую, актрису Татьяну Лазареву, блогера Максима Каца и Руслана Шаведдинова.

При этом в обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.

