Минюст РФ включил организацию "Первый научный" Евгения Понасенкова в реестр иноагентов

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Минюст РФ добавил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, организацию "Первый научный", созданную публицистом Евгением Понасенковым (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Первый научный". Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е. Н.", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что речь идет о добросовестном выполнении публицистом требований закона, установленных для включенных в реестр лиц. Данные требования позволяют повысить информационную прозрачность деятельности таких лиц. Уточняется, что обязанность по регистрации в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России регламентируется законом "О СМИ".

В апреле Минюст России включил восемь человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В частности, в списке оказался российский публицист Евгений Понасенков.

Кроме него, перечень пополнился корреспондентом телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Марией Борзуновой, основателем издания The Bell Елизаветой Осетинской, журналистками Аллой Константиновой и Анной Голубевой, а также Мурадом Мурадовым, Виктором Воробьевым и Ириной Малковой.

