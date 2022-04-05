Реестр физлиц-иноагентов появился в России

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Минюст РФ создал реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, туда внесены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, следует из информации на сайте ведомства.

По закону Минюст РФ вносит в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление. Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.

Ранее стало известно, что министерство юстиции России включило еще восемь человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В частности, в списке оказался российский публицист Евгений Понасенков.

