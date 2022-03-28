Минюст РФ включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции Российской Федерации включило Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn", – указано в публикации.

В ведомстве объяснили решение получением документов от уполномоченных органов государственной власти.

В феврале сообщалось, что в Москве будет закрыт корреспондентский пункт Deutsche Welle. В частности, прекращается спутниковое и иное вещание телерадиокомпании на территории страны.

В марте 2022 года Минюст РФ также дополнил список экстремистских организаций. В соответствии с решением Нижегородского областного суда в него включили движение "Мужское государство".