Минюст внес "Мужское государство" в реестр экстремистских организаций

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Движение "Мужское государство" внесли в список экстремистских организаций Минюста РФ в соответствии с решением Нижегородского областного суда. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Мужское государство" стало 90-м в перечне запрещенных в России организаций.

18 октября 2021 года суд в Нижнем Новгороде признал "Мужское государство" экстремисткой организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. С требованием запретить объединение выступила нижегородская прокуратура.

В ноябре основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков подал жалобу на решение суда, однако она была отклонена в связи с неверным оформлением и неуплатой госпошлины.