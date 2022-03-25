В Москве задержали мужчину за призывы в интернете к беспорядкам и терроризму

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве правоохранители задержали 29-летнего мужчину по обвинению в призывах в интернете к массовым беспорядкам и терроризму. Об этом говорится на сайте СК РФ по Москве.

По данным СК, злоумышленник со своего мобильного телефона размещал в канале одного из мессенджеров материалы экстремистской направленности.

"Благодаря совместной работе следователей столичного управления СК и сотрудников управления "К" МВД России личность мужчины была установлена. Он задержан", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина использовал сервисы-анонимайзеры, чтобы избежать ответственности.

"Несмотря на эти ухищрения, полицейские установили его личность и местонахождение", – подчеркнули в СК

В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел. Ему предъявлено обвинение. Преображенский районный суд столицы принял решение об аресте мужчины.

Ранее начальник ЭКЦ МВД РФ Вадим Казьмин заявил, что во избежание уголовного наказания из-за написанного в Сети поста нужно не допускать постов, содержащих ненависть, призывы к насилию или убийству.

Казьмин уточнил, что на сегодняшний день интернет является публичной сферой, где есть правила поведения, принятые в обществе. Также он обратил внимание на тенденцию к увеличению случаев преступлений в интернете. По словам специалиста, с учетом такой тенденции в системе министерства внутренних дел активно развивается лингвистическая экспертиза, объектами которой являются тексты.

