Уроженца Украины арестовали в Подмосковье по делу об экстремизме

Фото: СК РФ

Суд в Подмосковье арестовал уроженца Украины за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Речь идет о 25-летнем певце и блогере Игоре Левченко. Он проходит по делу об экстремизме.

По версии следствия, 24 февраля обвиняемый разместил в соцсетях видео со своим участием, где содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения к ним насилия и совершения убийств.

После того как в СК установили, что мужчина размещал данный видеоролик, находясь в квартире в Красногорске, его задержали. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Кроме того, он сообщил, что плохо отозвался о российских солдатах, будучи сильно пьяным. Позже Левченко записывал извинения за свои высказывания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти украинского журналиста, призывающего к убийству российских детей. Ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал одного из организаторов и вдохновителей политики Холокоста Адольфа Эйхмана. Тот призывал убивать детей, чтобы полностью уничтожить нацию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

