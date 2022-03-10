Российские военные уничтожили 2 911 объектов ВСУ с начала спецоперации

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

С начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В числе уничтоженных объектов – 986 танков и другой бронетехники, 749 военных автомобилей, 368 артиллерийских орудий, 141 зенитно-ракетный комплекс, а также 107 беспилотных летательных аппаратов и 97 боевых самолетов. По словам Конашенкова, в настоящее время нанесение ударов по военным объектам Украины продолжается.

Накануне стало известно, что российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под контроль еще восемь населенных пунктов. В их числе – Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов, Трудовое, Красная Поляна и Степное.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

