Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль еще 8 населенных пунктов

17:25
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он пояснил, что силы Народной милиции ЛНР заняли населенные пункты Тошковка и Грачево.
"Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступательных действий продвинулись на четыре километра и овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое", – рассказал Конашенков.
По его словам, в Мариуполе подразделения ДНР за сутки продвинулись более чем на километр. Кроме того, Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР сбили оперативно-тактическую ракету "Точка У", нацеленную на территорию республики. По его словам, обстрелы территории ДНР продолжаются.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ показало документы ВСУ, планировавших нападение на Донбасс
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: