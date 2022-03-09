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политика

17:25

Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль еще 8 населенных пунктов

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он пояснил, что силы Народной милиции ЛНР заняли населенные пункты Тошковка и Грачево.

"Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступательных действий продвинулись на четыре километра и овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое", – рассказал Конашенков.

По его словам, в Мариуполе подразделения ДНР за сутки продвинулись более чем на километр. Кроме того, Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР сбили оперативно-тактическую ракету "Точка У", нацеленную на территорию республики. По его словам, обстрелы территории ДНР продолжаются.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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