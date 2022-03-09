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политика

11:58

Силы ДНР сбили тактическую ракету "Точка У"

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Силы ДНР сбили оперативно-тактическую ракету "Точка У", нацеленную на территорию республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Обстрелы территории не прекращаются, обстреливаются из "Градов", артиллерий, минометов. <...> Была очередная "Точка У", которая была сбита", – сказал Басурин.

Накануне стало известно, что войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь украинских населенных пунктов. С начала спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе – 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Войска ЛНР и ДНР продолжают наступление на позиции ВСУ

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