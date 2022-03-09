Более 40 человек покинули Мариуполь за сутки

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Более 40 человек покинули Мариуполь за минувшие сутки. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда. 42 человека, из них шесть детей", – сказал Басурин, обратив внимание на тяжелую ситуацию в городе из-за блокирования националистами работы гуманитарных коридоров.

Также он рассказал, что Народная милиция ДНР освободила 66 населенных пунктов по южному направлению Украины. Армия вышла к Запорожской области, наступательная операция продолжается на северном направлении.

По словам Басурина, продолжается обстрел Горловки, Донецка и Докучаевска со стороны украинских военнослужащих из реактивных систем залпового огня "Град", тяжелой артиллерии и минометов.

Россия с 10:00 среды, 9 марта, объявила на Украине режим тишины и открыла гуманитарные коридоры из Киева через территорию Белоруссии в город Гомель, а также обеспечила гумкоридор из Чернигова в Гомель, из Сум в Полтаву или Белгород, а также из Харькова в Белгород.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

