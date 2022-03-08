Россия объявила режим тишины для эвакуации жителей ряда городов Украины

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Россия с 10:00 среды, 9 марта, объявляет на Украине режим тишины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Российская сторона также намерена открыть гуманитарные коридоры из Киева через территорию Белоруссии в город Гомель. После этого беженцы будут доставлены в Россию посредством авиации.

Помимо прочего, Россия готова обеспечить гумкоридор из Чернигова в Гомель, из Сум в Полтаву или Белгород, а также из Харькова в Белгород.

Из города Мариуполь два гуманитарных коридора будут доступны в город Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, а также в Запорожье.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.