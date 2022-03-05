Россия не стремится разделить Украину на части – Песков

Фото: kremlin.ru
Россия не ставит своей целью разделение Украины на части, а только добивается обеспечения гарантий собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что после государственного переворота в 2014 году Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии.
"Мы хотим освободить ее (Украину. – Прим. ред.) от этой идеологии. Кроме того, на Украине увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности России", – сказал Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.
4 марта Владимир Путин продолжил обсуждение ситуации на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Президент РФ подробно описал цели и задачи специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
Накануне президент РФ провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин подробно прокомментировал положения обращения французского лидера по ситуации на Украине.
23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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