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политика

16:19

Песков отрицает, что Москва отказалась от целей по денацификации Украины

властьполитика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переговорный процесс между Москвой и Киевом. Его слова передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что от этой позиции российская сторона не отступала.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отправной точкой для событий, которые привели к началу Россией спецоперации, стал антиконституционный госпереворот на Украине. По ее словам, последние восемь лет пришедшие к власти в стране люди вели антинациональную политику.

Владимир Путин оценил ситуацию с проведением специальной военной операции на Украине. По словам Путина, неонацисты берут в заложники иностранцев, а также препятствуют эвакуации мирных жителей по коридорам безопасности. Кроме того, российский лидер указал на присутствие в зоне спецоперации иностранных наемников, в том числе с Ближнего Востока.

РФ и Украина договорились о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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