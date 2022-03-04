В МИД РФ рассказали, что стало отправной точкой для начала спецоперации РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Отправной точкой для событий, повлекших проведение Россией нынешней спецоперации по защите ДНР и ЛНР, стал антиконституционный госпереворот на Украине, который произошел в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как только в 2014 году совершился антиконституционный переворот, люди в Крыму и Донбассе осознали, что все, что они как граждане Украины хотят видеть в своей стране на законных основаниях, не будет реализовано никогда", – цитирует ее Life.ru.

По словам Захаровой, последние восемь лет на Украине действует русофобский режим, при котором в стране стала беспрепятственно распространяться нацистская идеология. Параллельно с этим страну накачивали оружием, появлялись такие неонацистские батальоны, как "Азов" и "Айдар".

Все это в конечном итоге привело к тому, что на Украине велась антинациональная политика, а теперь Россия проводит там свою спецоперацию. Таким образом, виноват во всем случившемся Киев, заключила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что США своими действиями, связанными с ситуацией вокруг Украины, реализовывают масштабный план по разрушению России. По ее словам, в Вашингтоне хотят уничтожить политическую и финансовую системы России, ее культурно-исторический пласт.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

