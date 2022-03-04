В Минобороны РФ заявили об утрате Зеленским контроля над наемниками

Фото: ТАСС/ZUMA/Ukrainian President's Office

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над диверсионными группами иностранных наемников.

Конашенков отметил, что заявления Зеленского о якобы угрозе Запорожской АЭС говорят о преступном замысле киевского режима, передает ТАСС.

Утром 4 марта в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС произошел пожар. На данный момент он ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Радиационный фон в Запорожской области находится в норме. Угрозы населению нет.

Позднее стало известно, что российские военнослужащие заняли площадку Запорожской АЭС.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

