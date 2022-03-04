В Минобороны РФ заявили об утрате Зеленским контроля над наемниками

12:20
Фото: ТАСС/ZUMA/Ukrainian President's Office
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над диверсионными группами иностранных наемников.
Конашенков отметил, что заявления Зеленского о якобы угрозе Запорожской АЭС говорят о преступном замысле киевского режима, передает ТАСС.
Утром 4 марта в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС произошел пожар. На данный момент он ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Радиационный фон в Запорожской области находится в норме. Угрозы населению нет.
Позднее стало известно, что российские военнослужащие заняли площадку Запорожской АЭС.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Власти Украины опровергли информацию о пожаре на запорожской АЭС
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