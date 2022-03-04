Киевский режим пытается обвинить РФ в создании очага радиоактивного заражения – МО

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Киевский режим пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевский режим предпринял попытку реализации чудовищной провокации. Так, около 02:00 на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа во время его патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции.

Конашенков рассказал, что из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по сотрудникам Росгвардии открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки диверсантов подавили. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание.

"Оперативно последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления Владимира Зеленского о якобы угрозе электростанции и его переговоры с США и Британией не оставляют никаких сомнений: целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения", – сказал Конашенков.

Он считает, что все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников.

Представитель Минобороны сообщил, что персонал Запорожской АЭС, которая находится под контролем ВС РФ, продолжает работать в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Он напомнил, что российские войска взяли под контроль город Энергодар, станцию и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля.

Утром 4 марта в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС произошел пожар. На данный момент он ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Угрозы населению нет.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

