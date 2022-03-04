Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован

08:46 (обновлено 04.03.2022 09:13)
Фото: РИА Новости/Фалин
Украинские экстренные службы потушили пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской атомной электростанции (АЭС) на востоке страны. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В 06:20 (07:20 по московскому времени) пожар в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован", – сообщается на странице службы в Facebook.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
Позднее в военно-гражданской администрации заявили, что радиационный фон после пожара в Запорожской области находится в норме. Угрозы населению нет.
28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военные РФ полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Он уточнил, что персонал АЭС продолжает работать и обслуживать объекты, контролируя радиоактивную обстановку в исправном режиме.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: