Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован

Фото: РИА Новости/Фалин

Украинские экстренные службы потушили пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской атомной электростанции (АЭС) на востоке страны. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В 06:20 (07:20 по московскому времени) пожар в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован", – сообщается на странице службы в Facebook.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Позднее в военно-гражданской администрации заявили, что радиационный фон после пожара в Запорожской области находится в норме. Угрозы населению нет.

28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военные РФ полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Он уточнил, что персонал АЭС продолжает работать и обслуживать объекты, контролируя радиоактивную обстановку в исправном режиме.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.