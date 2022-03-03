Ход боевых действий на Украине показывает, что РФ выступает против неонацистов – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По словам Владимира Путина, ход боевых действий на Украине показывает, что Россия выступила против неонацистов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что неонацисты на Украине берут в заложники иностранных граждан. Путин уточнил, что мирным гражданам предоставили безопасные коридоры для эвакуации, однако националисты их не пропускают.

Российский лидер сравнил действия неонацистов на Украине с действиями фашистов в период Великой Отечественной войны.

Президент РФ добавил, что в регионе действуют иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока.

24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве.