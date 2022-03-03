Ход боевых действий на Украине показывает, что РФ выступает против неонацистов – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
По словам Владимира Путина, ход боевых действий на Украине показывает, что Россия выступила против неонацистов. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что неонацисты на Украине берут в заложники иностранных граждан. Путин уточнил, что мирным гражданам предоставили безопасные коридоры для эвакуации, однако националисты их не пропускают.
Российский лидер сравнил действия неонацистов на Украине с действиями фашистов в период Великой Отечественной войны.
Президент РФ добавил, что в регионе действуют иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока.
24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве.
Опубликовано видео с места проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР
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